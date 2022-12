LA CALLE, SOBRE EL FIN DEL CELIBATO I 'THE VERY BEST OF...'

Señora: “Le dices a mi hijo que se case con una monja y se descojona”

‘The very best of El Intermedio’ recuerda cuando Rouco Varela mostró su oposición a que la Iglesia abandonara el celibato. Así lo dijo después de que el secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, abriera la posibilidad a ser discutido al considerarlo como una tradición eclesiástica. ‘El Intermedio’ salió a la calle para ver qué opinaba la gente sobre el fin del celibato.