Sandra Sabatés, tajante a Aguirre (Vox) tras minimizar las víctimas por violencia machista: ha "alcanzado nuevas cotas de bajeza"

"No es casual referirse a las asesinadas como 'las de la violencia de género', como si fuera una categoría inventada y no la trágica realidad", responde Sandra Sabatés del discurso de Rocío Aguirre.

Sandra Sabatés ha mostrado en este vídeo de El Intermedio el "momento especialmente grave y ofensivo" que se vivió en la sesión de control en el Congreso de los Diputados "cuando la diputada de Vox Rocío Aguirre, cargaba contra el Ministerio de Igualdad. "Les importa nada las mujeres", ha asegurado la hermana de Esperanza Aguirre, que ha afirmado a la ministra de Igualdad que "no ha dicho nada de las mujeres violadas por los terroristas de Hamás".

"Esas no les importan, solo les importan las de la violencia machista, que son 48 al año", ha declarado Aguirre, que ha insistido en que "es una vergüenza". Unas palabras que indignan a El Gran Wyoming, que le contesta en este vídeo: "La verdad es que uno no sabe ni lo que decir, pero lo más sorprendente es que Esperanza Aguirre tiene una hermana más chunga".

Por su parte, Sandra Sabatés afirma que lo tiene "muy claro": "Rocío Aguirre ha conseguido alcanzar nuevas cotas de bajeza al analizar la violencia machista". "No es casual mezclar casos desde un suicidio con las víctimas de Hamás ni lo es referirse a las asesinadas como 'las de la violencia de género', como si fuera una categoría inventada y no la trágica realidad", asegura la periodista, que recuerda que "lo ha hecho en un día en el que la sesión ha comenzado con un minuto de silencio por la última víctima de violencia

Además, la presentadora de El Intermedio analiza, por último, un sonido concreto durante la intervención de Aguirre, una 's' alargada tras la que, según Sandra, se esconde la palabra "solo", que "da a entender que a Vox 48 mujeres asesinadas por el hecho de serlo le parecen pocas". "Esa 's' sibilante contiene negacionismo, desprecio e insensibilidad", explica la periodista, que señala que si algo no contiene es "empatía hacia las víctimas de la violencia machista".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.