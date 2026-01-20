Sandra Sabatés desmonta los bulos de los agitadores sobre Adamuz: "Aprovechan las tragedias para extender mentiras interesadas"

La presentadora de El Intermedio repasa, en este vídeo, tres bulos que se han extendido por redes sociales después del terrible accidente ferroviario ocurrido en Adamuz, Córdoba, este domingo.

El accidente ferroviario de Adamuz, en Córdoba, ha provocado que las redes sociales se llenen de bulos y noticias falsas que buscan generar confusión e inquietud entre los usuarios. Sandra Sabatés va a analizar alguno de estas noticias en su sección 'Cazabulos'.

En redes, como indica la presentadora de El Intermedio, se podían encontrar numerosas imágenes del accidente. "Imágenes duras que muestran la magnitud de este accidente", expone la periodista. Junto a estas imágenes, también circulaban otras generadas por Inteligencia Artificial. Unas fotografías que magnificaban la tragedia y, además, añadían "confusión en un momento que es especialmente sensible".

Al igual que ocurrió durante la DANA, en las redes sociales se buscaba sembrar dudas sobre la labor de la Cruz Roja, "acusándola falsamente de no estar presente en esta tragedia". "Como hemos podido comprobar, la Cruz Roja ha estado desde los primeros momentos formando parte del dispositivo de emergencias en Adamuz", señala Sandra, "colaborando con otros Servicios sanitarios y de Protección Civil". Su labor no solo se ha limitado a prestar asistencia sanitaria. También han dado apoyo psicológico y han entregado ayuda material a afectados y sus familiares.

"Como es habitual en esta ocasión, tampoco han faltado a su cita con el bulo agitadores ultras como Vito Quiles o Javier Negre", expone Sabatés, "que han sido capaces de aprovechar el contexto de este accidente para seguir atacando al gobierno de Pedro Sánchez".

Los agitadores han afirmado en sus redes sociales que, por ejemplo, "España habría donado 247 millones de euros a Marruecos para mejorar sus ferrocarriles, mientras que mantiene obsoletas las infraestructuras españolas".

Esta información, como expone Sabatés, es falsa y, además, "es fácil de desmontar". "Para empezar, no se trató de una donación, sino de un crédito reembolsable aprobado en el año 2019", indica. Marruecos debe devolver ese préstamo y, además, se exigía la participación de empresas españolas en los proyectos financiados.

"Estos han sido solo tres de los múltiples ejemplos que hay sobre cómo desinformadores y provocadores aprovechan las tragedias para extender mentiras interesadas", concluye Sandra, "así que recuerden, la mentira está en todas partes. De nosotros depende que no esté también en nuestras cabezas".

