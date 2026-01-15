Sandra Sabatés analiza la situación de las empleadas del hogar en España: "Las agresiones sexuales están a la orden del día"

Un informe de la Asociación 'Por ti mujer' expone, entre otros datos, que la mitad de las mujeres encuestadas "declararon haber sido víctimas de acoso o violencia sexual en las casas donde trabajaban".

El escándalo de Julio Iglesias ha traído a la actualidad una realidad a la que no se presta atención: la situación del trabajo doméstico. Las exempleadas del cantante denunciaban que trabajaban jornadas de 16 horas, sin libranzas durante meses. Además, como indica Sandra Sabatés, "las agresiones sexuales a estas trabajadoras están, lamentablemente, a la orden del día".

La Asociación 'Por ti mujer' publicaba en 2024 un informe en el que analizaba la situación de las trabajadoras domésticas en nuestro país. "El primer dato es escalofriante: más de la mitad de las mujeres encuestadas declararon haber sido víctimas de acoso o violencia sexual en las casas donde trabajaban", expone la periodista.

Este dato, como indica, podría llegar a ser mayor ya que muchas de ellas "no estaban seguras o no eran capaces de identificar bien si lo habían sufrido o no". "Más de la mitad de esas mujeres afirman haber soportado comentarios humillantes o insultantes en su entorno laboral", añade, y una de cada tres afirma haber recibido propuestas o insinuaciones de naturaleza sexual.

"Una cuarta parte de ellas expone haber sufrido tocamientos en los domicilios donde trabajan", añade. Estos comportamientos, como indica Sandra, dejan secuelas físicas y mentales terribles en las víctimas. "Las agredidas afirman sufrir insomnio, miedo, ansiedad, depresión, más allá de la desconfianza continua hacia sus empleadores", expone.

En cuanto a los agresores, en el 63% de los casos "se trata del empleador directo quien lleva esta violencia sexual". "Lo más grave es que la mayoría de estos casos quedan impunes", indica. Las empleadas atraviesan una situación precaria y esto hace que nuevo de cada diez víctimas no denuncien.

"Una vez más la violencia sexual vuelve a cebarse con uno de los eslabones más frágiles de la sociedad", señala Sabatés: "Mujeres, migrantes, con trabajos precarios y que, en este caso, están cerradas con sus agresores que, además, son sus jefes, lo que implica dinámicas de poder que complica aún más la huida".

