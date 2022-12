Ana Pastor no espera más y decide comenzar su entrevista repreguntando, "al estilo anglosajón", y es que Gonzo le dijo a Wyoming que era de izquierdas y millonario, a lo que Ana no puede evitar preguntar: "¿Tienes mala conciencia?". Wyoming tiene algo claro: "Soy una referencia para el resto de los españoles, estoy obligado a vivir bien, así ellos no pierden la esperanza y dicen 'Sé que existe un mundo mejor y una vida mejor porque se la pega ese', y esa es mi obligación con la ciudadanía".

Además, Pastor le pregunta por su condición sexual, es más, se atreve a hacerle elegir un hombre con el que tener una aventura. Y, como era de esperar, Wyoming no tarda en contestar: "¿Sabes quién me pone? El que presenta 'Al Rojo Vivo', Ferreras", "buen gusto", añade Ana.

Y así van intercambiando el turno entre Wyoming y Ana, haciéndose preguntas el uno al otro. Y Wyoming aprovecha a preguntarle si prefiere a Aznar o a él... "He podido entrevistar a Aznar, y nunca he tenido al Gran Wyoming", contesta Ana... Pero el presentador de 'El Intermedio' no duda: "¿En tu casa o en la mía?.