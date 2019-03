Glez. Miajas: “No se conocen las motivaciones que han propiciado esta destitución”

El Sindicato Unificado de Policía de Ceuta desconoce los motivos que han propiciado la destitución del jefe de la Brigada de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional Ramón Caudevilla. “Las primeras informaciones barajaban la posibilidad de haber concedido la entrevista sin las autorizaciones pertinentes”, comenta Jesús González Miajas. Algo que ha sido descartado y por lo tanto, “se desconocen los motivos”.

Creen que las declaraciones que ha hecho son ciertas puesto que “es un funcionario con una trayectoria y unos conocimientos en materia de inmigración al alcance de muy pocos”. Un compañero que lleva “más de 20 años trabajando el tema de la inmigración con una labor reconocida por la dirección general”, comenta.

El delegado del Gobierno en Ceuta ha asegurado que en el cese no responde a una decisión política. El secretario general del Sindicato Unificado de Policía de Ceuta no sabe a qué responde porque “no se conocen públicamente las motivaciones que han dado como resultado esta destitución. Lo que sí parece claramente que no se debe a motivos técnico-policiales”.