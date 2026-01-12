Pepita y Vicente, comparten piso de alquiler asequible gracias a una ONG: "Con su solidaridad, nos están dando una nueva vida"

Andrea Ropero habla con Pepita y Vicente, dos jubilados que forman parte de la iniciativa 'Hogares comunes' que ofrece a personas mayores con bajos ingresos la posibilidad de compartir piso pagando un alquiler asequible.

Mientras el Gobierno planea nuevas medidas para abordar el problema de la vivienda, el precio de los alquileres sigue disparado. Andrea Ropero analiza cómo esta afectando esta circunstancia en concreto a la gente mayor sin muchos ingresos, así como algunas iniciativas que están intentando dar respuesta a esta problemática.

De este modo, conversa con Pepita, de 80 años, y Vicente, de 63, que a través de la ONG 'Hogares comunes' comparten piso con otras dos personas mayores con problemas para acceder a un alquiler. "Te piden por una habitación 500 euros y yo que tengo una pensión de viudedad, ya me dirás qué me queda para comer", comenta Pepita.

En el caso de esta mujer, cuenta en el vídeo sobre estas líneas que estuvo en un piso donde pagaba el alquiler "religiosamente", hasta que su casera empezó a subírselo y, cuando no pudo pagarlo, la desahució. Una situación que le hizo sentir una gran impotencia. A Vicente, por su parte, le tiraron el piso en el que vivía. Con su pensión, no podía pagar otra vivienda.

Tanto Pepita como Vicente afirman que se vieron obligados a compartir piso: "Salir de tu habitación y ver que no es tu casa y no estás tú solo te sientes un poco raro", afirma este hombre, que sin embargo asegura que no tardó en sentirse a gusto con sus compañeros de piso.

"Te sientes acompañado para cualquier cosa que quieras hacer", comenta Vicente, que asegura compenetrarse "muy bien" con Pepita. Ambos desvelan cómo organizan las tareas domésticas, así como las baldas de la nevera.

Pepita indica que se siente "arropada" ante cualquier problema que pueda ocurrirle, mientras que Vicente se siente "agradecido" de formar parte de esta iniciativa. Pepita destaca "la solidaridad de la persona que da este piso" y el trabajo de 'Hogares comunes': "Con su solidaridad, nos están proporcionando una nueva vida", apunta.

