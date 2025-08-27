Pascale Coissard, coordinadora de emergencias de MSF en Gaza: "Hay luto, cansancio, hambre y desesperación"

La doctora trabaja como cooperante en la Franja. Como manifestaba ante Andrea Ropero, el bloqueo de Israel ha provocado que carezcan de muchos medicamentos básicos lo que hace que no tengan el mejor tratamiento para sus pacientes.

Andrea Ropero charlaba con la doctora Pascale Coissard, coordinadora de emergencias de Médicos Sin Fronteras en Gaza. Como indicaba Ropero, no era la primera vez que la doctora estaba en Gaza. Coissard explica que su primera vez como cooperante en la zona fue en diciembre en 2023. "Pensaba que esto era un infierno, pero esto es mucho peor", se lamentaba.

"Hay que añadir luto, cansancio, hambre, más bombardeos, más destrucción y más desesperación", exponía, "estamos a otro nivel que nunca habría imaginado que pudiera existir". En cuanto a su día a día, la doctora exponía que no podía planificar su trabajo. "Nos levantamos por la mañana, si hemos dormido, e intentamos enterarnos de lo que ha pasado y los lugares que están seguros para que podamos ir".

Sobre cómo gestionan la falta de recursos debido al bloque de Israel, Coissard expresaba: "Hacemos lo que podemos con lo que tenemos". "Nos empiezan a faltar muchos medicamentos", señalaba, "no tenemos el mejor tratamiento para casi ninguno de nuestros pacientes".

La doctora contaba que en algunos medicamentos, además, tienen rupturas, lo que les obligaba a prever que no podrán atender a ciertos pacientes con ciertas patologías. Coissard trabaja con personal de Palestina. Estos profesionales, como indicaba, "están cansadísimos".

"Llevan en esta guerra desde el inicio, casi 20 meses, se han desplazado un montón de veces", añadía, "además, han perdido familiares y tienen que intentar encontrar comida para sus hijos". "De día están haciendo un trabajo humanitario y luego, cuando vuelven a casa, tienen que luchar para encontrar agua o comida, y proteger a sus hijos", se lamentaba.

