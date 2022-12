Que en España los partidos puedan desgravarse donaciones ilegales “chirría un poco”, asegura Carlos Cruzado, el presidente del sindicato de técnicos de Hacienda. “No parece lógico que la ley otorgue un beneficio fiscal a estas donaciones”.

Carlos entiende que son donativos legales. “Si no, no son donativos, hay un interés”. "No parece lógico que se aplique ese beneficio fiscal a estos rendimientos”.

Algunos analistas han interpretado que este informe se ha hecho al dictado del PP. “Creo que los peritos han hecho su trabajo acorde con el criterio que han considerado, aunque su criterio genera algunas dudas”, comenta.

Beneficia a un partido que está inmerso en una causa que está siendo investigada. “Ese criterio beneficia al partido en el sentido de que despejaría cualquier duda respecto de la posibilidad que concurría un delito fiscal”.

Este informe “no es algo que produzca buena imagen para el ciudadano”, asegura.