THE VERY BEST OF… I JOAQUÍN REYES ENCARNABA AL LÍDER DE LA IZQUIERDA

Pablo Iglesias: “Esto no es una mirada, esto es un faro guiando al proletariado hacia la libertad”

Los medios conservadores le atacan, los políticos de lo que él llama ‘mala casta’ también... Pero, ¿quién es la persona que está delante de la coleta? ¿Quién es Pablo Iglesias? ‘The very best of El Intermedio’ recuerda cuando pasó por plató el líder de ‘Podemos’, encarnado por Joaquín Reyes. “Soy simplemente el ‘coletas’ y desde el 25-M tengo el poder, I have got de power”, comentaba.