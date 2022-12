El director de la ONG Proactiva Open Arms explica en El Intermedio que a pesar de disponer del ' Astral ' para hacer rescates, "con un barco sólo no haces nada, necesitas un dinero para moverlo y hacer lo que no hacen las administraciones". Señala que ha recibido varios premios pero eso no es suficiente: "Al barco le tenemos que poner gasoil y eso no nos lo da nadie".