Olivia Mandle explica su invento para limpiar el mar de microplásticos: "Imagina lo que podría hacer si lo usaran más personas"

Olivia Mandle enseña en el vídeo a Inés Rodríguez su 'invento': "un utensilio para limpiar microplásticos de la superficie del mar": "Se filtra a través de las medias y todos los microplásticos se quedan enganchados".

Inés Rodríguez entrevista a Olivia Mandle, quien con solo 18 años ha conseguido 150.000 firmas para conseguir que el Gobierno promulgue una ley de cierre programado de los delfinarios con la iniciativa 'No es país para delfines'. "Presenté las 150.000 firmas en el Congreso de los Diputados y en Parlamento Europeo en Bruselas", explica la activista climática, que destaca: "El cautiverio no se va a acabar de un día para otro, es un negocio que mueve mucho dinero, pero estamos en el siglo XXI y no tiene ningún sentido tener animales tan sensibles encerrados".

En el vídeo principal de esta noticia, Olivia explica a Inés otro de sus proyectos: un invento que creó para limpiar el mar de microplásticos. La joven enseña en el vídeo el 'invento', "un utensilio para limpiar microplásticos de la superficie del mar": "Se ata a cualquier cosa, como un kayak o un paddle surf, y se queda flotando en la superficie, el agua entra por la boca central, se filtra a través de las medias y todos los microplásticos se quedan enganchados en las puntas".

"Lo probé a ver si funcionaba y encontré microplásticos, pensé que si yo sola había recogido todo eso en media hora, imagina lo que podría hacer en más tiempo con más personas", afirma.

