Olivia Mandle comparte su iniciativa 'No es país para delfines': "No tiene sentido tener animales tan sensibles encerrados"

La activista climática, con solo 18 años, ha conseguido 150.000 firmas para conseguir que el gobierno promulgue una ley de cierre programado de los delfinarios. Olivia, en 2023, llevó sus firmas al Congreso de los Diputados.

Inés Rodríguez ha tenido la oportunidad de charlar con Olivia Mandle, una joven activista que con sus acciones busca proteger los océanos. La joven cuenta a la reportera que desde pequeña siempre ha tenido una conexión muy profunda con el mar. "Nos da la vida", afirma, "sin los océanos no podríamos sobrevivir".

"Hoy en día está sufriendo muchísimo, está siendo ahogado en plástico, sobrepescado, explotado para los combustibles fósiles, entonces a mí nunca me ha entrado en la cabeza que el mar se pudiera morir", indica, "entonces, siempre he sentido esa necesidad de protegerlo".

La joven es la promotora de la campaña 'No es país para delfines', con la que busca que el gobierno haga una ley de cierre programado de los delfinarios en España. "Presenté las 150.000 firmas en el Congreso de los Diputados y en Parlamento Europeo en Bruselas", explica. "El cautiverio no se va a acabar de un día para otro, es un negocio que mueve mucho dinero, pero estamos en el siglo XXI y no tiene ningún sentido tener animales tan sensibles encerrados", reflexiona.

Mucha gente, al igual que Olivia, también quieren luchar contra el cambio climático. Inés pide a la joven que comparta algún consejo para que comiencen con su activismo. Mandle señala que primero deben buscar qué les apasiona. Después recomienda buscar información y, después, recomienda empezar con acciones pequeñas. Recomienda, además, crear un grupo o unirse a un grupo que ya exista, ya que no es necesario hacerlo solo.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.