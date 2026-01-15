Ahora

'Inusual'

Olivia Mandle comparte su iniciativa 'No es país para delfines': "No tiene sentido tener animales tan sensibles encerrados"

La activista climática, con solo 18 años, ha conseguido 150.000 firmas para conseguir que el gobierno promulgue una ley de cierre programado de los delfinarios. Olivia, en 2023, llevó sus firmas al Congreso de los Diputados.

La activista climática, con solo 18 años, ha conseguido 150.000 firmas para conseguir que el gobierno promulgue una ley de cierre programado de los delfinarios. Olivia, en 2023, llevó sus firmas al Congreso de los Diputados.

Inés Rodríguez ha tenido la oportunidad de charlar con Olivia Mandle, una joven activista que con sus acciones busca proteger los océanos. La joven cuenta a la reportera que desde pequeña siempre ha tenido una conexión muy profunda con el mar. "Nos da la vida", afirma, "sin los océanos no podríamos sobrevivir".

"Hoy en día está sufriendo muchísimo, está siendo ahogado en plástico, sobrepescado, explotado para los combustibles fósiles, entonces a mí nunca me ha entrado en la cabeza que el mar se pudiera morir", indica, "entonces, siempre he sentido esa necesidad de protegerlo".

La joven es la promotora de la campaña 'No es país para delfines', con la que busca que el gobierno haga una ley de cierre programado de los delfinarios en España. "Presenté las 150.000 firmas en el Congreso de los Diputados y en Parlamento Europeo en Bruselas", explica. "El cautiverio no se va a acabar de un día para otro, es un negocio que mueve mucho dinero, pero estamos en el siglo XXI y no tiene ningún sentido tener animales tan sensibles encerrados", reflexiona.

Mucha gente, al igual que Olivia, también quieren luchar contra el cambio climático. Inés pide a la joven que comparta algún consejo para que comiencen con su activismo. Mandle señala que primero deben buscar qué les apasiona. Después recomienda buscar información y, después, recomienda empezar con acciones pequeñas. Recomienda, además, crear un grupo o unirse a un grupo que ya exista, ya que no es necesario hacerlo solo.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Últimas noticias desde Venezuela, en directo | La Casa Blanca dice que Trump mantiene su preferencia sobre una Delcy Rodríguez "colaborativa" frente a Machado, pese a la cita con la opositora
  2. EEUU minimiza al despliegue militar de Europa en Groenlandia y asegura que no afectará a la compra de la isla ártica
  3. Los países del Golfo habrían convencido a Trump de no bombardear Irán y darle una nueva oportunidad a Jamenei
  4. Sánchez anuncia la creación de 'España crece': un "fondo soberano" que "tomará testigo de los 'Next Generation'" que terminan en 2026
  5. Los métodos de reclutamiento a las empleadas domésticas de Julio Iglesias: "Conseguí dos chicas, pero necesito más"
  6. Falsa alarma en el aeropuerto de El Prat: descartan la amenaza de bomba tras revisar el avión de Turkish Airlines que aterrizó de emergencia