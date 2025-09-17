Una mujer, a favor del boicot a Israel: "Hacer algo puede servir o no, pero lo que no sirve de nada es no hacer nada"

"Si todo el mundo tuviese miedo o esa desgana por hacer, jamás hubiera cambiado nada en el mundo", opina otra chica en el debate de Thais Villas donde plantea a los españoles si España debería abandonar eventos donde participe Israel.

Thais Villas regresa con su sección 'Hablando se enciende la gente' y plantea en plena calle el debate de si España debería abandonar eventos deportivos o culturales sin participa Israel.

Un chico defiende que "el deporte no se tendría que mezclar con la política", si bien "Eurovisión me importa menos porque no me gusta tanto". En el vídeo sobre estas líneas, asegura que tenemos "una selección muy buena" y "que nos quitaran el Mundial sería algo terrible".

"Además es que no sirve para nada", añade otro joven, que apunta que "que un tenista ruso no compita bajo su bandera no paró la guerra y que Israel no compita en Eurovisión o en el Mundial tampoco la va a parar".

Otro hombre sostiene que el boicot "no es útil" porque "es una guerra como tantas otras guerras que se están ejerciendo". "Es un genocidio", le corrige una mujer, mientras otra le explica que boicots de este tipo "se hicieron con Sudáfrica, y sirvieron". "Hacer algo puede servir o no servir, aunque sea poca cosa, pero lo que no sirve de nada es no hacer nada", sentencia.

"Si todo el mundo tuviese miedo o esa desgana por hacer, jamás hubiera cambiado nada en el mundo", asegura una chica, que recuerda que "una persona en un autobús revolucionó el mundo".