Una mujer cuenta a Thais Villas que le da "miedo" la política exterior de Trump: "Lo digo con mayúsculas"

¿Qué opina la gente sobre las últimas acciones de Donald Trump? ¿Están a favor de la detención de Nicolás Maduro? No te pierdas las opiniones de la gente sobre estas cuestiones en el vídeo principal.

El 2026 ha comenzado de manera convulsa tras las últimas acciones que ha llevado a cabo Donald Trump, por eso la reportera Thais Villas ha salido a la calle para generar un debate sobre la política exterior del presidente estadounidense.

Un chico venezolano se ha manifestado a favor de las acciones de Trump en su país ya que considera que "en Venezuela hacía falta una mano dura para poder sacar a Nicolás Maduro, principalmente". "Creo que la segunda ola que prometió puede hacer falta", añade, ya que cree que debería intervenir más.

"Me parece que hemos salido de una dictadura para meternos en otra", expone una mujer, "sus intereses económicos predominan ante el bienestar del pueblo de Venezuela". La señora indica que Trump, "no conforme con Venezuela", también está tratando de entrar en otros países, en referencia a Groenlandia. "Me da mucho miedo, lo digo con mayúscula, de lo que este señor está dispuesto a llegar", afirma.

Sobre la captura de Maduro, un chico afirma que Trump "está jugando duro diciendo 'América es mi área', volviendo a la doctrina Monroe". Una señora expone que el presidente estadounidense no puede hacer "lo que él quiera", mientras que otra señala que lo hace por dinero. "Ha ido ahí a por el petróleo", afirma, "ya lo sabemos".

Una chica cree que la "mano dura" de Trump con Venezuela quizá pueda ayudar a "sacar las bandas criminales que existen en Venezuela". A pesar de ello, todos coinciden en que sus movimientos no buscan devolver la democracia al país caribeño, sino que quiere controla el petróleo del país.

"Rusia y China también están detrás del petróleo, no están detrás de que bailamos salsa o hacemos tequeños", comenta el chico venezolano. El joven entiende que Trump debe justificar ante los ciudadanos de EEUU la entrada en Venezuela y que este solo tiene interés económico, "debe ser sincero también".

