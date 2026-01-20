Una mujer cuenta a Thais Villas cómo fue la primera vez que vio el mar: "No salía del agua, estaba arrugada de verdad"

'Las edades de Thais' llevan a la reportera a visitar un centro de mayores para conocer cuándo se fueron de viaje por primera vez y cómo recuerdan la primera vez que vieron el mar.

Thais Villas ha visitado un centro de la tercera edad para hablar con los mayores sobre viajes, conocer si les gusta viajar y sus experiencias viajando. Victoria y Félix comparten con la reportera que les gusta viajar, aunque, como confiesa él, ahora "viaja menos".

Victoria cuenta que hizo su primer viaje cuando se jubiló. "He estado trabajando siempre en mi casa, en el bar y no tenía momento de salir a decir 'me voy a expansionar por ahí'", explica. Victoria fue a Asturias. Félix, por su parte, cuenta que viajó por primera vez en 1992 y se fue a Villajoyosa, Benidorm y Alicante.

Manoli, por su parte, vio el mar por primera vez con 18 años. Fue a Vinaroz. "Yo miraba nada más que al fondo y pensaba que el agua no se terminaba", recuerda. Antonio, por su parte, confiesa que la primera vez que estuvo en Benidorm no se mojó. "No iba preparado, no llevaba bañador", cuenta.

Félix vio por primera vez la playa en 1992. "Me metí al agua y pensé 'está un poco salada'", recuerda, "no había conocido el mar". Para Victoria, ver el mar por primera vez fue "una preciosidad". "Me quemé", añade, "tuve que ir hasta al médico". Victoria no sabía que se tenía que poner protección solar. Victoria tampoco sabía nada, aunque ahora sí sabe. Fina, por su parte, vio el mar por primera vez con 27 años. "No salía del mar", cuenta, "mi marido cuidaba a los niños y yo estaba arrugada de verdad".

