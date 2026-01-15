Una mujer de barrio rico que paga 400 euros al mes en dos gimnasios: "Tengo tiempo a ir a los dos"

Thais Villas realiza este nuevo reportaje de 'barrio rico, barrio obrero' sobre los tipos de gimnasio a los que van sus vecinos. Una mujer de barrio rico explica que se gasta casi 400 euros en dos gimnasios.

Thais Villas se traslada hasta un barrio rico y un barrio obrero para conocer si sus vecinos van al gimnasio. "Mi gimnasio cuesta 170 euros sin parking", cuenta una mujer de barrio rico, que confiesa que, además, está en otro gimnasio en Pozuelo, que cuesta 190 euros. "Son casi 400 euros al mes en cuotas", destaca alucinada Thais Villas a la mujer, que reconoce el elevado precio y explica a la reportera qué tienen estos gimnasios respecto a otros.

"Tiene restaurante, tiene estética, tiene cuatro piscinas y un spa, este gimnasio es una pasada", explica la mujer de barrio rico en este vídeo, donde otra chica del mismo barrio explica que el suyo "tiene baño turco, chorros y peluquería". Además, la mujer confiesa que sus zapatillas para correr le han costado 200 euros: "Tengo siete pares de zapatillas, estas que llevo me las acabo de comprar, zapatilla nueva que sale me la compro".

Por su parte, un joven de barrio obrero explica que paga la versión más cara de su gimnasio por 35 euros: "Voy cinco días a la semana con un amigo, así que es la mitad cada uno". Por su lado, una mujer de barrio rico confiesa que tiene un entrenador personal que le cuesta "50 euros cada hora": "Tengo un día de entrenador personal y otro de pilates personal". "No tengo calculado lo que invierto en gimnasio al mes", admite la mujer, que explica que "antes eran 175 euros al mes" más las clases individuales podría llegar a 500 euros al mes.

