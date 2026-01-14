Una mujer de barrio rico desvela a Thais Villas sus gastos para el gimnasio: "Zapatilla que sale, me la compro"

Thais Villas pregunta en un barrio rico y un barrio obrero qué presupuesto dedican al, así como a la ropa y el equipamiento deportivo. Las notables diferencias entre unos y otros, en este vídeo.

En España los gimnasios están al alza y Thais Villas ha recuperado su sección 'Barrio rico, barrio obrero' para comprobar si ante el deporte somos todos iguales.

En el barrio rico, una mujer asegura que "zapatilla nueva que sale, con la que corres fenomenal, me la compro". De hecho, confiesa que tiene siete pares y que las últimas le han costado 220 euros. Además, señala que tiene como 30 mayas y 50 tops.

En el barrio obrero, sin embargo, una chica comenta que se ha gastado 60 euros en todo su outfit y que tiene tres conjuntos, aunque reconoce que "si no he sudado mucho, el pantalón lo repito". Una vecina de barrio rico, por su parte, desvela que su 'look' de hoy lo ha comprado en Dubai y "es caro", en concreto 200 euros: "Es que esta tienda no la tienen en Madrid", indica.

Un chico de barrio obrero lleva una "camiseta del Shein" y solo tiene dos pares de zapatillas para el gimnasio, así como camisetas "feíllas" y anchas "para tapar las ganancias".

En cuanto a otros gastos relacionados, una mujer de barrio obrero muestra a Thais Villas una botella de 60 euros que "neutraliza la composición del agua", mientras que un chico de barrio obrero le enseña su botella de agua de 50 céntimos del súper que "voy rellenando".

