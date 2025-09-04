Una mujer afirma que Ryanair le cae peor que las canciones de Sergio Ramos: "No la elegiría otra vez para viajar"

El Intermedio sale a la calle para analizar la percepción que los españoles tienen de Ryanair. ¿Les cae peor que Donald Trump, el olor a tabaco o su propio ex? Sus divertidas respuestas, y sus críticas a la aerolínea, en este vídeo.

Ryanair ha decidido recortar los vuelos a España y culpa a Aena por la subida de las tasas aeroportuarias. Un episodio más en la complicada imagen de la aerolínea en nuestro país.

Para comprobar hasta qué punto cae mal Ryanair a los españoles, El Intermedio ha salido a la calle para plantear a los españoles distintas opciones.

En el vídeo sobre estas líneas, una chica asegura tener más manía a Ryanair que a la coliflor, las personas que llaman 'jefe' al camarero, el olor al tabaco e incluso Donald Trump: "Nuca he tenido buena experiencia viajando con ellos", afirma.

En el caso de otra mujer, sostiene que le cae peor Ryanair que la pizza con piña, su dentista, los anuncios de Youtube, las canciones de Sergio Ramos y hasta su ex.

Aunque en este último caso, afirma que "a ninguno los elegiría para viajar", pues señala que "a parte de lo incómodo que es viajar en un avión de Ryanair", su maleta "llegó destrozadísima" y la atención "dejó mucho que desear". "No la elegiría otra vez para viajar", sostiene esta mujer que, de hecho, asegura que preferiría viajar con su ex que con Ryanair.