Mikel Herrán repasa los robos más famosos del Louvre: de La Mona Lisa a la espada de Carlos X

El historiador Mikel Herrán analizó en su sección 'Está todo inventado' algunos de los grandes robos de la historia y los intentos de saqueo que ha sufrido el Museo del Louvre de París.

"En 1976 entraron a robar en dos ocasiones: primero una pintura flamenca y, después, una espada del rey Carlos X que sigue en paradero desconocido", explicó Herrán. En 1990, los ladrones volvieron a actuar dos veces en la misma semana, llevándose joyas romanas y varios cuadros. El museo sufrió otros hurtos en 1995 y 1998, aunque, como indica Herrán, el más famoso tuvo lugar en 1911.

El historiador también relató el caso del italiano Vincenzo Peruggia, quien decidió robar La Mona Lisa. "Me sorprende que la tienda del Louvre no venda mochilas con doble fondo", ironizó El Gran Wyoming al conocer el amplio historial de robos del museo.

Según Herrán, el robo de La Gioconda no fue muy complicado: "El ladrón, un exempleado del museo, entró con el uniforme, descolgó el cuadro, le quitó el marco, se metió el lienzo debajo del abrigo y salió como si nada". Veintiséis horas después, alguien se dio cuenta de que la pintura había desaparecido.

"El robo fue anunciado en la prensa y se puso al ladrón en busca y captura", explicó Herrán. Durante la investigación incluso se interrogó a Pablo Picasso, quien, aunque no había robado nada, "confesó que había comprado dos estatuas íberas que habían sido robadas años antes".

El robo convirtió a La Mona Lisa en un icono mundial. "El cuadro apareció dos años después, cuando pillaron a Peruggia intentando vendérselo al director de la galería de los Uffizi", indicó Herrán. El objetivo del ladrón era que la obra regresara a un museo italiano.

Herrán también recordó otros casos históricos, como el robo del Códice Tonalámatl de Aubin en 1982 en la Biblioteca Nacional de Francia. "El ladrón, José Luis Castañeda, consiguió robarlo con la misma facilidad que lo de La Mona Lisa". Castañeda fue recibido como un héroe por haber recuperado el patrimonio mexicano. "México se negó a devolver el códice argumentando que era originalmente suyo", añade Herrán.

