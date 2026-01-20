Mateu Oliver, ingeniero, convencido de que se sabrá las causas del descarrilamiento: "Los materiales hablan de cómo se han roto"

Andrea Ropero entrevista a Mateu Oliver, vicepresidente del Colegio de Ingenieros Industriales, que en este vídeo analiza el accidente ferroviario en Adamuz y explica las que, según él, podrían ser las dos posibles causas de la tragedia.

En este sentido, señala que "es importante ver qué ha causado que esa vía que es continua, de repente haya presentado una discontinuidad". Respecto a si la rotura de la vía es causa o consecuencia del accidente, señala que "las roturas por fatiga son bastante claras de identificar" y "son muy distintas a otra rotura por por fallo de sección o por impacto", que podrían haberse producido en caso de fallo en la maquinaria del tren.

Sea como fuere, Oliver se muestra convencido en el vídeo sobre estas líneas de que "acabará aclarándose todo, porque el tipo de rotura habla y los materiales hablan de cómo se han roto".

En su opinión, existen dos hipótesis que explicarían lo que ha provocado el accidente. Una, que "la vía estuviese interrumpida por alguna razón". Otra, que "el bogie se desprende de lo que es el vagón y el vagón empieza a invadir el espacio contrario".

Respecto a las revisiones que hizo Adif justo en el punto exacto del accidente hace dos meses, se analizó el correcto paralelismo entre las vías, así como un test con un tren "cargado de acelerómetros a máxima velocidad" para comprobar las vibraciones en la vía. De estar las vibraciones dentro de rango, señala, "no hay nada que discutir".

