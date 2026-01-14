'María Jesús Montero' defiende el modelo de financiación autonómica: "Es tan perfecto que lo llamo 'Andrés Velencoso'"

'María Jesús Montero', imitada por Cristina Gallego, intenta aclarar en este vídeo el nuevo modelo de financiación autonómica pactado con ERC: "Se trata de que quien nos tenga más cogidos por los huevos reciba más".

Hoy María Jesús Montero defendía en el Consejo de Política Fiscal y Financiera el nuevo modelo de financiación autonómica tras las negociaciones entre el Gobierno y ERC. Precisamente esto es lo que ha recibido las críticas de los consejeros regionales del PP, así como de Asturias y Castilla-La Mancha, gobernadas por el PSOE.

Para saber más sobre este modelo de financiación autonómica, la mismísima 'ministra de Hacienda', imitación de Cristina Gallego mediante, visita El Intermedio para explicar "cómo he propuesto repartir el dinerito entre las comunidades".

"La financiación autonómica tiende al principio de ordinalidad intrínsecamente, lo que afecta a los coeficientes de población ajustada, o sea, 'skinny'", apunta 'Montero', que señala que al ser "como una camisa de Abascal que no te deja respirar, las comunidades están pidiendo más y más".

"Este modelo es tan perfecto que yo lo llamo 'Andrés Velencoso'", afirma la 'ministra', que justifica las críticas de las comunidades asegurando que "no se ponen de acuerdo en cómo calcular el concepto de población ajustada y aspiran siempre a máximos sin tener en cuenta el status quo ni las diferencias de diversidad entre territorios".

"Se ha explicado como un libro abierto, concretamente uno de física cuántica en chino", reacciona Wyoming, que le pide que le explique el principio de ordinalidad. "Que quien dé más reciba más, pero que quien necesite más, reciba más también", le aclara 'Montero', que añade que, en el caso de Cataluña, se trata de que "quien nos tenga más cogidos por los huevos reciba más".

