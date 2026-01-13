'Maduro' desvela a 'Delcy Rodríguez' que EEUU le tortura con música de Carlos Baute: "Le estoy pillando el puntillo"

Cristina Gallego y Raúl Pérez se han puesto en la piel de Delcy Rodríguez y Nicolás Maduro. Ambos han tenido un encuentro en el que la presidenta interina de Venezuela le ha puesto al corriente de la situación del país.

El Intermedio ha podido acceder, en 'exclusiva', al encuentro que han tenido 'Delcy Rodríguez' y 'Nicolás Maduro' en la cárcel estadounidense en la que se encuentra el expresidente venezolano gracias a Cristina Gallego y Raúl Pérez.

"Me torturan con canciones de Carlos Baute", cuenta 'Maduro' a su compañera. "Les pedí cambiarlo por la silla eléctrica, pero le estoy pillando el puntillo", añade, "será antichavista pero tiene mucho ritmo". 'Delcy' le anima diciendo que él puede con eso y con más. El expresidente quiere saber qué hace la 'presidenta interina' en la cárcel.

"Estoy aquí invitada por los Estados Unidos", cuenta. A pesar de esa invitación, 'Delcy' cuenta que ha tenido que volar en turista. "Imagínese el infierno, lo hubiera cambiado por venir esposadita en un avión de la CIA", afirma, "hubiera podido estirar las piernas".

'Maduro' también quiere saber si los ciudadanos de Venezuela han salido a la calle para protestar por su detención. "Sí, están las calles llenas de gente protestando", responde 'Delcy', "e, incluso, algunos compatriotas han iniciado una huelga de hambre por usted".

"No es exactamente una huelga de hambre", aclara, "es algo que está de moda ahorita que se llama ayuno intermitente, pero lo hacen por usted". 'Maduro' pregunta si es verdad que EEUU quiere quedarse 30 millones de barriles de petróleo venezolano.

"Si no pueden llenar el depósito del carro, que vayan andando y así Trump baja el colesterol", afirma. "¿No habrás aceptado el chantaje?", pregunta a su compañera. "En absoluto, me he mantenido firme para que vean que el gobierno heredero no se pliega", responde ella, "y me he negado a darle los 30 millones de barriles, les he dado 50".

El 'expresidente venezolano' se queja de que no puede regalar su crudo. "Una presidenta no se vendería al gringo traicionero", afirma. Además, quiere saber si se ha reunido con Trump. "Para nada... eso es un embuste mojonero", afirma, "no me he reunido con absolutamente nadie de EEUU desde poco antes de que le detuvieran a usted, y tampoco me he vuelto a tomar un café con el agente Spencer de la CIA, nunca pasó".

'Maduro' se enfada ante lo que considera una traición. "Por lo menos dime que no estás sacando de la cárcel a los opositores golpistas, traidores", añade. Antes de que 'Delcy' pueda contestar, se quedan sin tiempo. "En el próximo vis a vis le cuento lo de los presos políticos", le dice antes de irse.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.