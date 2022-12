Tras 16 meses en prisión, Luis Bárcenas ha dejado la cárcel de Soto del Real con un sólo mensaje para Mariano Rajoy: “Le he hecho caso y he sido fuerte”. Además, asegura que el PP no “ha tenido nada que temer, ni tiene nada que temer” de él y puntualiza que “las responsabilidades las tenemos que asumir todos”. El extesorero del PP niega que haya tenido trato de favor y lo que ha hecho más dura la estancia en Soto del Real ha sido estar lejos de la familia. “He sido una persona más como debe de ser”, comenta. Bárcenas concluye que no se arrepiente de “nada” y que “volvería a actuar igual”.