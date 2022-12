Lluis Orriols es profesor de Ciencia Política y explica que, a su parecer, el 28A no es la mejor fecha para convocar elecciones en "términos de participación y contagio". "Votar de forma reiterada en un pequeño espacio de tiempo está demostrado que deprime la participación y, por otro lado, las elecciones europeas, autonómicas y municipales van a contagiar las generales".

"El principal problema que nos podríamos encontrar es que las tres derechas no sumen mayoría y que tampoco lo hagan la vía de la izquierda, con lo que podría darse una situación de bloqueo", explica Orriols. Precisamente por ello, Orriols cree que "son unas elecciones apasionantes porque no sabemos el resultado de antemano, no sabemos quién va a ganar".

¿Qué estrategias van a seguir los partidos?

Sobre el PSOE, el profesor de políticas asegura que el partido "sabía que no tendría una legislatura larga. Pero el problema es que el gobierno ha terminado de una forma muy abrupta y con una agenda dominada por la cuestión nacionalista". Un tema que, tal y como explica "une a la derecha y separa a las izquierdas". A la pregunta de Wyoming, "¿Podrán activar los socialistas el voto del miedo?", Orriols considera que "no va a ser tan fácil como lo era en el sistema bipartidista".

El PP, dice Orriols que "se encuentra en el peor momento de su historia", y explica que su candidato, Pablo Casado, "ha descentrado mucho al partido en su lucha por el voto de Vox".

Respecto a Ciudadanos, el profesor considera que la irrupción de Vox perjudicará al partido. "Ya no puede luchar por los votantes desafectos del PP sin hablar de Vox, de la extrema derecha", indica Lluis Orriols. Y añade: "Le está arruinando la campaña que en 2008 le hubiese sido muy exitosa".

Además, cuenta que "Podemos lo va a tener más difícil que en 2015". "En el manual de Ciencia Política hay una primera norma que es que no puedes presentarte a elecciones con el partido dividido", puntualiza Orriols. "Tienes que gestionar los conflictos internos antes de las elecciones", explica.

También dice que respecto a Vox "es muy difícil calibrar el porcentaje de votos y de escaños que recibirá", pero considera que está en un "momento óptimo": "Se han encontrado con las elecciones Generales como premio al inicio de su ciclo electoral, ha tenido mucha suerte".