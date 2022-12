THE VERY BEST OF... I THAIS VILLAS ENTREVISTABA A LA VIOLINISTA ESPAÑOLA

Leticia Moreno: “El violín es como una prolongación de mi alma”

‘The very best of El Intermedio’ recuerda la entrevista que le hizo Thais Villas a la violinista española Leticia Moreno, en la puerta del Teatro Real. Una joven de 28 años que es una eminencia en la música clásica y ha viajado por todo el mundo con su violín. La artista, que aprendió de Mstislav Rostropóvich, aseguraba que su instrumento es como una parte de su cuerpo: “Es una prolongación de mi alma”.