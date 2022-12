THE VERY BEST OF EL INTERMEDIO RECUERDA...

Juan Manuel de Prazda: “Os teníais que lavar la boca antes de hablar de Vladimir Putin”

Recordamos en The very best of El Intermedio el momento en el que Dani Mateo contactó con un analista político ruso, su primo 'Juan Manuel de Prazda', con parecido a Joaquín Reyes. Le pidió su opinión sobre el despliegue de soldados rusos en la península de Crimea y le preguntó sobre la controvertida personalidad de Putin. Contestó de esta peculiar forma...