La gente tiene numerosos talentos ocultos y El Intermedio se ha propuesto descubrir las habilidades que tienen algunos viandantes en 'Street Talent'. Una chica les demuestra a los reporteros que podría hacerse pasar por Shakira gracias a su curiosa habilidad de imitar a la colombiana. A pesar de hacerlo tan bien, este talento tan solo le ha servido para sorprender a sus amigos.

Otro chico muestra que sabe hacer parkour y volteretas en el aire. El joven da varios saltos espectaculares. Sobre si su talento le abrirá más puertas, el chico afirma que "si me haga feliz a mí, estoy contento". Otro hombre explica que es malabarista: "He nacido en el circo y toda mi familia es de ahí", cuenta a los reporteros. Además, no dudas en demostrar su talento haciendo malabares con varias cremas.

Otro hombre demuestra a la reportera su talento oculto: la magia. El chico, finalmente, consigue adivinar su carta. Otro joven cuenta que su talento oculto es el baile: "No sé si seré la más talentosa de Callao pero, podemos intentarlo". El chico se arranca con un baile aunque, afirma: "Me da una fatiga bailar en medio de Callao, no sé qué estoy haciendo".

Una chica confiesa un talento oculto bastante llamativo: "Guardarme cosas en el pelo afro". La chica no duda en demostrar cómo lo hace metiendo entre sus rizos varios objetos. A pesar de lo curioso del mismo, la joven confiesa que no le sirve para nada.