Una joven confunde a Felipe González con el rey mientras que su amiga cree que es "uno del PP"

Isma Juárez salía a la calle para poner a prueba a los adolescentes y saber su nivel de cultura general. El premio para los ganadores es decir su usuario de redes sociales frente a la cámara. El reportero charlaba primero con Hugo y Miguel que, como le contaban, era el día de su graduación.

La primera pregunta Juárez era si sabían quién es Felipe González. "Presidente de España", respondía Miguel. Después, Isma preguntaba por el nombre del jefe del Estado español. "Estoy entre Pedro Sánchez y el rey", respondía Hugo. Finalmente, escogía al rey y acertaba.

La tercera pregunta de Juárez era el número de habitantes de España. "Puedo tirar una burrada o acertarla", indicaba Hugo, "pero, como no lo sé, voy a dejar a mi hermano que lo diga". Este respondía 47 millones. Isma aclaraba que en realidad eran 49 millones, pero daba la respuesta por válida. Juárez preguntaba entonces por el nombre de tres ministros. "Se me ha venido a la cabeza Almeida", respondía Hugo. Sus compañeros comenzaban a reírse ante el fallo del chico.

Las siguientes concursantes eran Celia y Alicia. De nuevo, Juárez preguntaba por Felipe González. Celia respondía, avisando de que se iba "a tirar un triple", que era "el rey". Alicia afirmaba que no tenía ni idea y respondía "uno del PP". "Eso es lo que él querría", responde Isma, pero no podía dar por válida ninguna respuesta.

La siguiente pregunta era del ámbito internacional ya que Juárez les preguntaba a quién sucedió Donald Trump. Alicia respondía que Joe Biden, acertando la pregunta. La última pregunta de Juárez era sobre geografía: "¿Qué islas forman el archipiélago canario?".

"Gran Canaria, Tenerife, La Palma, Lanzarote... ¿Formentera?", respondía Celia. El reportero no podía dar por válida su respuesta. "¿Quién ha ganado de las dos? Creo que ha ganado la amistad", adelantaba el reportero. Celia aclaraba que su compañera había acertado la pregunta sobre Trump, así que Alicia se convertía en la ganadora.

