THE VERY BEST OF EL INTERMEDIO RECUERDA LA ENTREVISTA DE GONZO A CARBONELL

Josep Lluis Carbonell: “Vamos a practicar el aborto hasta que nos detengan y nos encarcelen”

En 'The very best of El Intermedio' recordamos la entrevista de Gonzo a Josep Lluis Carbonell, uno de los ginecólogos pioneros en asistir a mujeres en la interrupción voluntaria del embarazo cuando este todavía no era legal. El reportero quiere saber qué circunstancias rodeaban los abortos en aquella época y si puede haber ciertos paralelismos con la reforma que propone el Gobierno del Partido Popular.