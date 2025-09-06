Josefina Vidal, víctima de los incendios, muy crítica con los políticos: "La España vaciada les importa un pimiento"

Vidal perdió su casa a causa del incendio que afectó a varias zonas de Castilla y León. Josefina manifiesta haberse sentido poco arropada por las instituciones y los políticos tras la tragedia sufrida por ella y muchos vecinos de su municipio.

Josefina Vidal se convertía, sin querer, en uno de los rostros de los incendios que asolaron varias zonas de Castilla y León. Esta vecina de Castrocalbón perdió su casa por culpa del fuego y, durante una manifestación para pedir responsabilidades ante la tragedia, tomó el micro para contar todo lo que había sufrido y denunciar la falta de ayuda.

Vidal cuenta a Andrea Ropero que, cuando acudió a esa concentración, no se imaginaba que hubiera tanta gente. "Eso me impactó muchísimo", cuenta. Los gritos de la gente, pidiendo la dimisión de Alfonso Fernández Mañueco, presidente de la Junta de Castilla y León, y Juan Carlos Suárez-Quiñones, consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, la animaron a ponerse al frente de la marcha y tomar el micro.

"Tú tienes que sacar todo eso", se dijo a sí misma. Josefina confiesa que se quedó "muy a gusto" después de expresar todo lo que sentía. "Quería dejar claro que nunca más vuelva a suceder esto", explica, "que limpien los montes en invierno, que inviertan los medios para que haya gente profesional".

Josefina pide también más inversión en el campo y la agricultura. "Comemos de lo que nos da el campo, que no se les olvide", añadía. Vidal, además, expone no sentirse arropada por las instituciones y los políticos tras lo que ha pasado.

"Estoy convencida de que nuestra lucha va a servir para algo", afirma, "nos seguimos uniendo". Vidal afirma que es necesario apoyar a las brigadas forestales. "Miran para otro lado con la España vaciada, no hacen caso, les importa un pimiento", se lamenta.