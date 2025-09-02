Entrevista de Andrea Ropero
Josefina Vidal, perdió su casa en un incendio: "Me he quedado sin recuerdos, no tengo pasado"
Esta vecina de Castrocalbón perdió su casa por culpa de uno de los incendios que asoló varias zonas de la provincia de León. Junto a Andrea a visitado lo que queda de su hogar.
Andrea Ropero ha visitado Castrocalbón, un municipo de la provincia de León que quedaba arrasado por el fuego el pasado mes de agosto. Allí, la reportera ha podido charlar con Josefina Vidal, vecina del pueblo, que perdía su casa en uno de estos incendios. Josefina, además, se ha convertido en una de las voces de la tragedia.
"Cada día estoy un poco peor", afirma la vecina de Castrocalbón, "al principio es como que no te lo crees y, entonces, cada día, de repente recuerdas cosas". "Me he quedado sin recuerdos, no tengo pasado, tengo que empezar de nuevo a mis 74 años", se lamenta.
Josefina lleva toda la vida en el pueblo y, como cuenta a Ropero, cuando ve su pueblo quemado se "muere de pena". "Esto ahora es desolador", afirma, al borde del llanto. Andrea y Josefina visitan su casa, completamente en ruinas.
"Parece la fachada que no ha pasado nada, pero tienen que tirar todo", expone Vidal. "El dolor me empieza a entrar cuando paso de La Bañeza y empiezo a ver todo desolado", reflexiona, "veo que aquí no tengo nada".