Ahora

Entrevista de Andrea Ropero

Josefina Vidal, perdió su casa en un incendio: "Me he quedado sin recuerdos, no tengo pasado"

Esta vecina de Castrocalbón perdió su casa por culpa de uno de los incendios que asoló varias zonas de la provincia de León. Junto a Andrea a visitado lo que queda de su hogar.

Esta vecina de Castrocalbón perdió su casa por culpa de uno de los incendios que asoló varias zonas de la provincia de León. Junto a Andrea a visitado lo que queda de su hogar.

Andrea Ropero ha visitado Castrocalbón, un municipo de la provincia de León que quedaba arrasado por el fuego el pasado mes de agosto. Allí, la reportera ha podido charlar con Josefina Vidal, vecina del pueblo, que perdía su casa en uno de estos incendios. Josefina, además, se ha convertido en una de las voces de la tragedia.

"Cada día estoy un poco peor", afirma la vecina de Castrocalbón, "al principio es como que no te lo crees y, entonces, cada día, de repente recuerdas cosas". "Me he quedado sin recuerdos, no tengo pasado, tengo que empezar de nuevo a mis 74 años", se lamenta.

Josefina lleva toda la vida en el pueblo y, como cuenta a Ropero, cuando ve su pueblo quemado se "muere de pena". "Esto ahora es desolador", afirma, al borde del llanto. Andrea y Josefina visitan su casa, completamente en ruinas.

"Parece la fachada que no ha pasado nada, pero tienen que tirar todo", expone Vidal. "El dolor me empieza a entrar cuando paso de La Bañeza y empiezo a ver todo desolado", reflexiona, "veo que aquí no tengo nada".

Las 6 de laSexta

  1. Compromiso sí, pero "neblina" también: el camino del Gobierno para alcanzar unos Presupuestos que nadie ve claros
  2. Feijóo copia a Vox al vincular migrantes con delincuencia y tiñe al PP de verde en el arranque del curso político
  3. Putin ya no está solo: Rusia estrecha lazos con China y la India y cuestiona el papel de Europa para "resolver la situación en Ucrania"
  4. Israel trata de ocultar su genocidio en Gaza asesinando deliberadamente a casi 250 periodistas
  5. Machismo disfrazado de tradición: las vecinas de Cervera (La Rioja) se plantan para poder bailar tras ser boicoteadas
  6. Cómo saber si tu esmalte de uñas es seguro: la UE prohíbe dos sustancias presentes en los geles semipermanentes