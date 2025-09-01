Josefina Vidal, afectada por los incendios de León: "¿Tú llamas arropamiento a que vengan los reyes a echarme una sonrisita?"

Esta vecina de Castrocalbón perdió su casa en uno de los incendios. Josefina se ha convertido en uno de los rostros de la tragedia tras su intervención durante una manifestación en León donde denunció la falta de ayuda recibida.

Josefina Vidal, sin proponérselo, se ha convertido en una de las voces más duras contra los incendios de León. Esta vecina de Castrocalbón, que perdió su casa en uno de los incendios, se ponía al frente de una concentración en León para denunciar la gestión de los incendios y exponer que no recibieron ayuda.

Vidal cuenta a Andrea Ropero que decidió dar el paso y hablar al ver tanta gente en la manifestación. "Me impactó muchísimo", afirma, "algo me hizo colocarme al frente para hablar, tienes que sacar todo eso". Josefina cuenta que fue algo improvisado. "Fue una adrenalina que me subió y me quedé muy a gusto cuando lo solté".

Ella tenía claro que quería transmitir el mensaje de que esto no vuelva a suceder. "Que limpien los montes, que inviertan el dinero para que haya gente profesional, que la preparen, y que inviertan mucho dinero en el campo y en la agricultura", explica a Ropero.

Josefina cuenta con amargura que no se ha sentido ni respetada ni arropada por los políticos. "¿Tú le llamas arropamiento a que venga el rey y la reina a echarme una sonrisita y 'ay, cuánto lo siento'?", expone, enfadada, "¡no, hombre, no!". "Ese tipo de arropamiento a mí no me interesa", añade.

Vidal tiene claro que su lucha va a servir para algo. "Nos seguimos uniendo", explica a Andrea. "Miran para otro lado con la España vaciada, que somos nosotros, les importa un pimiento", expone, "y los trabajadores, los humildes y los que ponemos la piel, todos los días, para sacar el país adelante, no ellos".