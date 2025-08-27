'José Luis Ábalos' desvela el brindis que usaba con Koldo y Cerdán: "Arriba, abajo, al centro, p'adentro 200.000 euros"

El 'exministro' se sometía a una novedosa técnica de interrogatorio ideada por El Intermedio para que fuera sincero con respecto a su participación dentro de la trama de corrupción política socialista.

El Intermedio ideaba una estrategia para que 'José Luis Ábalos', imitado por Raúl Pérez, confesara toda la verdad sobre su participación en la trama de corrupción política. Como anunciaba Wyoming, este sistema de interrogatorios era el "más eficaz que existe" y, además, era "una tecnología punta que hace confesar hasta el acusado más resistente". Una herramienta que transportaba al exministro a su zona de confort: un club nocturno.

Wyoming preguntaba primero al exsocialista si había participado en el cobro de mordidas en las adjudicaciones de obra pública. 'Ábalos' negaba haberlo hecho pero, al activar esa innovador sistema, el 'exsocialista' confirmaba que hubo "mordidas" en "adjudicaciones y en los reservados de aquí arriba". Además, también se volvía a declarar feminista ya que "la mujer es lo más bonito del mundo, ¿por qué se cree que estoy rodeado siempre de chavalas?".

'Ábalos' pedía desconectar el sistema y, entonces, el presentador de El Intermedio preguntaba si se reconocía en los audios de Koldo investigados por la UCO. "En absoluto", afirmaba. Wyoming volvía 'trasladar' al exministro al club nocturno para que "cantara". 'Ábalos' pedía a Wyoming brindar "como hacía con Koldo y Santos": "Para arriba, para abajo, para el centro y para dentro 200.000 euros".

El 'exministro', finalmente, reconocía ser la persona de los audios. "Si me tomo un par de estas más", decía, señalando la copa, "no reconozco ni a mi madre". "Como no voy a ser yo el de los audios", añadía, "hablando así de señoritas solo podíamos ser yo o Jaime Ostos".