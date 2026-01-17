Isma Juárez recurre a la IA para que dos calvos vuelvan a tener pelo: "Yo lo quiero ondulado, un poco heavy"

El reportero ha salido a la calle para hablar con varios hombres calvos para saber qué hicieron cuando comenzaron a perder el pelo y si recurrieron a pastillas o productos para evitar la caída.

España, por primera vez en la historia, es el país con más calvos del mundo. Por ese motivo, Isma Juárez ha salido a la calle para hablar con hombres calvos y conocer cómo han recibido esta noticia. Primero charla con un hombre que recibe con mucha alegría esta noticia.

Como le explica, con unos 15 años decidió raparse el pelo y "hasta hoy". Él recomienda a los hombres que están empezando a quedarse calvos que se rapen cuando tengan que ponerse el pelo a un lado para taparlo. "Eso consume energía, consume tiempo y el tiempo no se recupera", afirma.

Después, habla con un Ginés que decidió raparse cuando se dio cuenta de que se le caía mucho el pelo. "Dije 'hasta aquí ha llegado, el que no se me cae me lo quito'", indica. Para él esto no fue ningún trauma. "Hay que asumirlo", comparte con Isma. El reportero sospecha que él también se quedará calvo, ya que su padre y su tío lo son. "Entonces, eres candidato", responde el hombre.

El reportero también charla con Marcelino y Jon Karla, que están muy contentos por ser calvos. Marcelino comparte que a él no le gusta que la gente se ponga pelo. En cambio, Jon Karla afirma que si él tuviera 35 años, seguro que lo haría. "Me he gastado más pasta que un tonto en brebajes", confiesa.

De hecho, recuerda que llegó a ir con un amigo a Cintruénigo, un pueblo de Navarra, ya que en el periódico leyeron que un hombre le había echado un brebaje a su burro y le había salido pelo. "Menos mal que no fuimos", afirma, aliviado.

Jon Karla explica a Isma que cuando él estudiaba le llamaban 'El pelos' e, incluso, le enseña una foto de cuando era joven para demostrarlo. Juárez les propone recurrir a la Inteligencia Artificial para que vuelvan a tener pelo. Marcelino pide que le ponga la raya a la izquierda, mientras que Jon Karla quiere el pelo ondulado y largo, "un poco heavy".

