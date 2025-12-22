Isma Juárez elige 'Jugar al aire libre' como el libro 'ideal' para Rajoy: "Como ya no tiene que tomar decisiones importantes"

Isma Juárez acompaña al Bibliobús de Castilla-La Mancha para conocer cómo este servicio cultural acerca la lectura a decenas de pueblos. En su recorrido, charla con la bibliotecaria y participa en un divertido juego literario con guiños políticos.

Isma Juárez viaja hasta Castilla-La Mancha en 'Un país en la riñonera' para conocer el servicio de Bibliobús, que lleva libros a más de 54 municipios de la comunidad. El reportero de El Intermedio charla con Aurora, la bibliotecaria, quien le explica que una vez al mes visitan los distintos pueblos para que los vecinos puedan elegir entre un amplio catálogo.

En la furgoneta cultural no solo hay libros, también revistas y películas. Sin embargo, Isma Juárez detecta una ausencia llamativa en el catálogo: el libro de El Gran Wyoming. "Eh...no, no lo tenemos, creía que me lo ibas a traer tú", le responde Aurora entre risas.

Durante la visita, el reportero propone un juego a la bibliotecaria. Ambos buscan dentro del Bibliobús un libro que podría encajar entre las lecturas del expresidente Mariano Rajoy.

Entre todos los títulos, Juárez elige 'Jugar al aire libre'. "Como ya no tiene que estar tomando decisiones importantes", justifica el reportero. "Para sus paseos", bromea Aurora.

El juego continúa y ahora es Aurora quien debe escoger un libro para Pedro Sánchez. "Voy a ser un poco malvada, pero...", avisa antes de mostrar el título 'Quiero y no puedo', desatando las risas en el interior del Bibliobús.

