Isma Juárez descubre un "salseo púnico" en FITUR: "No había tele en aquella época"

Madrid aloja estos días la Feria de Turismo FITUR que, en esta edición, cuenta a México como país invitado. Isma Juárez se ha desplazado hasta IFEMA, donde se celebra, para conocer las últimas novedades en este ámbito.

A su llegada se encuentra una gran muchedumbre y un hombre le cuenta que han venido los reyes Felipe y Letizia. A pesar de intentar verlos, el reportero no ha llegado a tiempo.

Mientras camina por la feria se encuentra con dos chicos y dos chicas que van vestidos de romanos y cartagineses. "Yo soy Escipión y él es Anibal", le cuenta un chico, "somos contrincantes". Juárez se interesa por saber si en FITUR se liga. "Si, se ha dado un salseo púnico", responde uno de ellos, "pero las chicas saben más de eso".

Una de las chicas dice, señalando a uno de los chicos, que ese es su marido, pero que su novia es romana. "Ojo, ¿esto qué es?", pregunta Isma. "No había tele en aquella época", añade la joven. "Ambiéntate en la antigua Roma o en la antigua Cartago y claro...", justifica un chico.

