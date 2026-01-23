Isma Juárez descubre que "lo que pasa en FITUR se queda en FITUR": "Es como un ERASMUS con todos los países"

Isma Juárez se desplaza hasta IFEMA, sede de la feria de turismo, y charla con Lanzada, la "dueña del cotarro gallego": "No te lo puedo decir cuál es el stand más soso, que quiero trabajar en toda España".

Estos días, Madrid acoge la Feria de Turismo FITUR, que en esta edición tiene a México como país invitado. Hasta allí se ha desplazado Isma Juárez para descubrir las últimas novedades del sector turístico.

Mientras camina por la feria, se encuentra con Lanzada, la "jefa" del stand de Galicia. "¿Te llamaste Lanzada y a partir de ahí te tuviste que construir una personalidad?", bromea el reportero, a lo que la mujer responde: "Eso le decía mi madre a mi padre, ¡cómo le vamos a llamar así! ¿Y si nos sale tímida?".

Tras la breve anécdota, Lanzada cuenta que lleva más de 20 años siendo la dueña "del cotarro gallego". Una trayectoria que Isma Juárez aprovecha para conocer algunos "trapos sucios". "¿Cuál es el stand más soso?", le pregunta, a lo que Lanzada se niega a responder: "No te lo puedo decir, que quiero trabajar en toda España". Sin embargo, termina por confesar: "Girona fue muy sosa hace dos años".

Juárez asegura que "desde el stand de Euskadi" le han comentado que hay mucho 'salseo': "Lo que pasa en FITUR se queda en FITUR". "Date cuenta de que es como estar viajando sin viajar", ríe Lanzada, a lo que Isma añade: "Entiendo, ¡es un ERASMUS con todos los países!"."Vamos, que del stand de Galicia te cambias al de Madrid y puedes descubrir lo que son 'las bravas', ¿no?", zanja entre risas el reportero.

