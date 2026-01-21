Ahora

Un ingeniero defiende la seguridad de la alta velocidad española: "Somos punteros y otros países nos copian nuestro modelo"

"Este accidente también engendrará nueva normativa para hacer el mantenimiento y la vigilancia", afirma en este vídeo Mateu Oliver, vicepresidente del Colegio de Ingenieros Industriales, que asegura a Andrea Ropero que cogerá un AVE muy pronto.

Andrea Ropero entrevista a Mateu Oliver, vicepresidente del Colegio de Ingenieros Industriales, para analizar las posibles causas que provocaron el trágico descarrilamiento del tren Iryo y el Alvia en Adamuz.

Un accidente que, según el ingeniero, "es extrañísimo", teniendo en cuenta de que se produjo en una recta y que, al mirar los mantenimientos, "todo el mundo ha cumplido".

Sobre esto último, Oliver indica que "el mantenimiento va en función de unas normas europeas". En este sentido, recuerda que a raíz del accidente del 2003 en Galicia "se implementó toda una serie de mantenimientos superiores a los que había antes del accidente". "Este accidente también engendrará nueva normativa y nuevas normas para hacer el mantenimiento y la vigilancia", afirma en el vídeo sobre estas líneas.

El ingeniero sostiene que la alta velocidad española es "absolutamente" segura: "Somos punteros y otros países nos copian nuestro modelo", comenta Oliver, que muestra su total confianza en la industria del tren española. De hecho, asegura que cogerá muy pronto un AVE porque "es muy confortable".

