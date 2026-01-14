Un hombre reflexiona sobre los presidentes de Latinoamérica: "Ya sea un dictador o un psicópata, tiene que ser de Trump, si no no durará"

"Cualquier presidente que esté en un país de Lationamérica tiene que ser de Donald Trump, si no es de él no durará", asegura un hombre, que insiste: "No importa que sea dictador o un psicópata, pero tiene que ser de ellos".

¿Están a favor o en contra de lo que está haciendo Donald Trump en el mundo? Thais Villas ha salido a la calle con esta pregunta a los ciudadanos, que responden en este vídeo de El Intermedio si consideran que la situación va a mejorar o a empeorar.

"Va a empeorar, pero radicalmente", afirma un hombre a Thais Villas, a la que otro hombre, esta vez venezolano, afirma que "puede mejorarla si se repite algo similar". Además, el venezolano explica que con Delcy Rodríguez "sigue siendo una dictadura" Venezuela.

Por su parte, otro hombre reflexiona en el vídeo: "Cualquier presidente que esté en un país de Latinoamérica tiene que ser de Donald Trump, si no es de él no durará". "No importa que sea dictador o un psicópata, pero tiene que ser de ellos", asegura el hombre, que destaca que cree que Trump "tiene, incluso, un plan más grande".

Por otro lado, preguntados sobre la respuesta de Europa, una joven afirma que "Europa tiene miedo a Estados Unidos": "Tenemos miedo a lo que podemos pasar y como esta atacando a América y a nosotros todavía no nos afecta...". Por su parte, una señora asegura que "nos tendríamos que enfrentar" a Donald Trump porque "no puede mangonear a todo el mundo de la manera en la que lo está haciendo".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.