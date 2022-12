La tensión en Venezuela dese que el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, se autoproclamase presidente interino de la República en sustitución de Nicolás Maduro, hace que los enfrentamientos se sucedan. Al menos ya hay 16 muertos fruto de las revueltas.

Sin duda, Venezuela está viviendo un momento muy difícil. Por eso, El Gran Wyoming, les manda un mensaje de solidaridad: "Que impere la sensatez y la cordura, y que el pueblo venezolano pueda elegir con libertad su futuro". Y es que, Venezuela "es un país que a los españoles nos han enseñado muchas cosas", explica Wyoming. Por ejemplo, "que puedes ir todo el día en chándal sin ser deportista ni cantante de trap".

Además, el presentador señala que “no es fácil identificar un golpe de Estado”. ¿En qué consiste la revocatoria popular? Por ello, Wyoming ha decidido seguir los pasos de Guaidó: "Vosotros sí me queréis, sí me amáis y por eso, yo Wyo Primero me autoproclamo rey de El Intermedio".

Por su parte, Sandra Sabatés, ha nombrado la larga lista de partidos que han mostrado su apoyo a Guaidó. Para Wyoming, los importantes ahí son Albania y Kosovo. "Los ignorantes pensareis que no son grandes potencias pero os equivocáis, lo petan en lo realmente importante, en Eurovisión", sentencia.

