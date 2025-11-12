Guillermo Fesser, del fin del cierre del Gobierno de EEUU: "En la Casa Blanca han confirmado que el Partido Demócrata no tiene pelotas"

Guillermo Fesser analiza en este vídeo de El Intermedio el fin del cierre del Gobierno de EEUU gracias al apoyo de siete demócratas y un senador independiente: "Vienen primaras a candidatos demócratas que tenían asegurado el asiento de 2026".

Guillermo Fesser conecta con el plató de El Intermedio para analizar la reapertura del Gobierno de EEUU, que ha acabado con una crisis sin precedentes entre los demócratas. Y es que el Senado de EEUU ha aprobado el fin del cierre del Gobierno gracias al apoyo de siete demócratas y un senador independiente.

"Hace solo 49 días Trump actuaba como un dictador con la complicidad de las Cortes y del Tribunal Supremo, imponía aranceles, desplegó a militares en las calles, amenazó a las universidades y los medios... y los demócratas no pintaban absolutamente nada", recuerda Fesser, que explica en el vídeo que "los demócratas estaban sobrepasados, desunidos y desorientados". Algo que hacía que la gente en la calle "veía que no había liderazgo y estaban decepcionados con sus políticos".

"Y, resulta, que llegamos a las elecciones del pasado martes, donde los demócratas barrieron completamente, y Trump estaba en los índices más bajos de popularidad", indica Fesser sobre las elecciones en Nueva York, donde salió elegido Zohran Mamdani. Fesser recuerda que han sido seis semanas muy tensas con el Gobierno federal porque Trump "ha sido muy vengativo y ha tomado medidas muy punitivas".

Y es que el corresponsal recuerda que el órdago de los demócratas era que "o Trump cambiaba estas políticas y dejaba que la gente siguiera con el seguro, o los demócratas prometieron que iban a seguir con el cierre hasta el final de la legislatura". Sin embargo, tras 41 días de cierre, "con toda sorpresa, siete senadores demócratas y uno independiente han decidido este lunes romper la disciplina, unirse a esos 54 republicanos y poder abrir el Gobierno, sin concesiones ninguna a lo que pedían". "En el entorno de la Casa Blanca se han tomado esto con burlas, confirmando que el Partido Demócrata 'no tiene pelotas'", destaca Fesser.

El corresponsal señala que "el sistema no funciona y que los senadores demócratas no representan a los electores sino a las compañías y el dinero que financia sus campañas". "Se suponía que era una batalla nacional para salvar el seguro de los americanos y no una escaramuza parcial de cada senador para salvar su trasero", lamenta el corresponsal de El Intermedio, que critica: "Ocho cagones lo que han dado es un cheque en blanco para que Trump pueda seguir haciendo de las suyas".

Por eso, Guillermo Fesser termina su análisis reflexionando sobre lo que supondrá esta decisión a los demócratas: "Vienen primaras a candidatos demócratas que tenían asegurado el asiento para la candidatura de 2026".

