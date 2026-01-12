Guillermo Fesser define al ICE, la policía de inmigración de Trump: "Son matones sin fronteras"

En este vídeo, el periodista explica que esta policía de inmigración se creó en el año 2003 tras los atentados del 11S con el objetivo de evitar que se volviera a producir un atentado similar.

La pasada semana un policía del ICE, un agente de inmigración asesinaba a una mujer en Mineápolis. Esta noticia, que ha conmocionado al mundo, generaba una oleada de protestas contra estas patrullas. Pero ¿quiénes son exactamente los miembros del ICE? Guillermo Fesser expone a estos agentes en El Intermedio.

El corresponsal expone que las protestas han ayudado a que las personas "que solo ven Fox News" puedan ver que ICE, realmente, "se ha convertido, en esta administración, en un ejército de matones al servicio del presidente".

Fesser señala que este cuerpo de policía de inmigración fue creado en el año 2003, tras los atentados a las Torres Gemelas "para intentar que no volviera a repetirse y que la inmigración ilegal, que venía a provocar actos terroristas, pudieran ser capturadas antes de que lo realizaran".

"Sin embargo, Trump ha convertido a esta policía "en una gente que lo que se dedica a hacer son redadas en lugares habituales de trabajo, arrestar a inmigrantes que no tienen antecedentes y detenciones masivas con el fin de deportar a lugares sin abogados y sin juicio previo".

"Son matones sin fronteras", sentencia, "una policía militarizada, politizada y, sobre todo, desprovista de cualquier principio moral". El periodista expone que Donald Trump los considera "su policía personal". Fesser explica que el entrenamiento de los altos mandos "lo hace Israel" y que hay "serias dudas" sobre cómo se entrena al resto de agentes.

Por ejemplo, la Sheriff del Condado de Filadelfia, Rochelle Bilal, en una rueda de prensa advirtió que, si los agentes del ICE van a Filadelfia, "el criminal que está en la Casa Blanca no va a poder evitar que los mandemos a la cárcel". Bilal ha señalado, además, que la actuación de ICE ha puesto en peligro el respeto a las fuerzas de seguridad de todo el país.

El periodista expone que el suceso ocurrido en Mineápolis ha supuesto un punto de inflexión ya que hay una mayor conciencia ciudadana y mayor valentía, "sobre todo en las mujeres que se enfrentan a ICE para defender a sus vecinos".

