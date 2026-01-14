Guillermo Fesser, sobre las consecuencias de la actuación de Trump: "Estamos viviendo dos tragedias en Venezuela y en Cuba"

Guillermo Fesser explica que "la gente en Cuba está muy preocupada" porque "si antes estaban con el bloqueo de barcos pero les llegaba petróleo de Venezuela y México, ahora no les llega de Venezuela y de México cada vez menos por el miedo que tienen a las represalias de Trump".

Guillermo Fesser analiza en este vídeo de El Intermedio las consecuencias de la entrada de Estados Unidos en Venezuela tras la detención de Nicolás Maduro y declararse Donald Trump como 'presidente en funciones' del país. "Las petroleras le han dicho que no quieren invertir, pero Trump no lo ve porque piensa que el oro negro sigue siendo el negocio del siglo, pero es del siglo pasado", afirma el periodista.

"Si hubiera visto el partido en Arabia Saudí se hubiera dado cuenta de que si jugaban ahí el Madrid y el Barça era porque los árabes se han dado cuenta de que hay que reinvertir en otras cosas porque el oro negro se acaba", explica el corresponsal de El Intermedio, que destaca que "las compañías le han dicho que no piensan invertir y Trump se ha cabreado".

"Las compañías le han dicho que él no había dicho que este dinero que le quita a Venezuela era para pagar las pérdidas que habían tenido con la nacionalización en 2007, pero Trump ha dicho que no porque eso lo hizo otro presidente y este dinero lo ha cogido él y es para él y que si ellos quieren ganar dinero tienen que ir allí e invertir", analiza el periodista, que destaca que "Cuba es la gran dañada después de Venezuela con esta invasión".

"La gente en Cuba está muy preocupada", explica Fesser, que afirma que "la situación es crítica": "Si antes estaban con el bloqueo de barcos pero les llegaba petróleo de Venezuela y México, ahora no les llega de Venezuela y de México cada vez menos con el miedo que tienen por las represalias de Trump". Además, Fesser destaca que en Cuba viven "una epidemia sanitaria bestial": "No hay gasolina para los camiones que pueden fumigar ni para recoger las basuras".

"Los derrumbes de La Habana vieja son constantes, las casas se caen a pedazos y tampoco hay ambulancias", explica Fesser en el vídeo, que insiste en que se "están viviendo de golpe dos tragedias enormes tanto en Venezuela como en Cuba".

