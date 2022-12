THE VERY BEST OF EL INTERMEDIO RECUERDA...

Garzón: “Esta reforma no significa más que eliminar los derechos de las víctimas y garantizar la impunidad”

The very best of El Intermedio recuerda la entrevista a Baltasar Garzón. El juez Pedraz decidió seguir adelante con la investigación del asesinato de José Couso en Irak al considerar que la nueva ley aprobada por el Partido Popular que limita la Justicia Universal choca con el ordenamiento internacional firmado por España. En concreto, con la cuarta convención de Ginebra que obliga a investigar los delitos contra civiles en tiempos de guerra. Para hablar de la reforma y las reacciones a la decisión del juez Pedraz, Garzón visitó ‘El Intermedio’.