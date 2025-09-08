Fesser, del aumento de los precios en EEUU: "Mientras algunos dejan de comprar carne, los que mejoran son los multimillonarios"

Guillermo Fesser analiza cómo afecta a EEUU que Donald Trump apueste por incrementar aranceles: "Con empleos perdidos por culpa de Elon Musk y con millones de personas que están perdiendo el seguro médico, los únicos que mejoran son los multimillonarios".

A pesar de las trabas de los tribunales, Donald Trump sigue apostando por incrementar aranceles. Guillermo Fesser analiza en este vídeo de El Intermedio cómo está afectando el proteccionismo a la economía de los estadounidenses: "Hay un descontento enorme porque la cesta de la compra se ha disparado a unos niveles impensable por culpa de estos aranceles que ahora el juez quiere parar".

"Los precios han experimentado en julio la subida más grande en los últimos tres años y se da por hecho que van a seguir subiendo", explica el periodista, que afirma que "se queja todo el mundo, republicano, demócrata y medio pensionista".

"La semana pasada estuvimos en una colecta de huevos para los comedores de caridad, porque no hay huevos en esa zona de lo caros que son" asegura Guillermo Fesser, que explica que "cada vez son más los estadounidenses que hacen piruetas con su presupuesto": "Una semana no tienes café o carne para comprar zapatos a los niños y la siguiente semana dejas de pagar la letra del coche para pagar un gasto médico inesperado".

"Con decenas de empleos perdidos por culpa de Elon Musk y con millones de personas que empiezan a perder el seguro médico, los únicos que mejoran son los multimillonarios o las empresas que están donando o invirtiendo en las compañías del presidente para conseguir favores", denuncia Guillermo Fesser.