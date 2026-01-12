Fesser, de las amenazas de Trump a Groenlandia: "Tiene pinta que cuando se reunió con Putin en agosto se repartieron el mundo"

"Tiene pinta que cuando se reunió Trump con Putin en agosto se repartieron el mundo", afirma Guillermo Fesser, que reflexiona: "Dijo tú te vas de Venezuela y luego yo me retiro de Ucrania. y China frotándose las manos porque le deja vía libre para Taiwán".

Guillermo Fesser afirma que las amenazas de Donald Trump a Groenlandia "son muy creíbles basándonos en la historia de cómo se quedaron Hawái por la cara o cómo compraron Florida a España o compraron a los rusos Alaska me parece que vamos camino de ello". "Trump se cree que es Napoleón", asegura el periodista, que reflexiona en el vídeo: "Ni Europa, que posiblemente cree que necesita sus misiles para defenderse de Rusia, está por frenarle".

"Las maniobras de perseguir al tanque ruso en el Atlántico Norte podrían ser un indicio", destaca Fesser, que advierte que "ya sabemos que todos los acosadores empiezan dando un empujoncito y si el otro no reacciona le empuja un poco más hasta que le saca a golpes del cuarto". "El jefe de Gabinete de Trump ha dicho claramente que necesitan Groenlandia y quién se cree Dinamarca para reclamarlo", recuerda el corresponsal de El Intermedio, que advierte: "Ha dicho que nadie se va a atrever a enfrentarse al ejército de EEUU".

"Tiene pinta que cuando se reunió Trump con Putin en agosto se repartieron el mundo", afirma el periodista, que reflexiona: "Dijo tú te vas de Venezuela y luego yo me retiro de Ucrania. y China frotándose las manos porque le deja vía libre para Taiwán". "Puede acabar de tres maneras, una, aumentando la base militar de EEUU en Groenlandia; otra, comprarla como ha hecho a lo largo de la historia; o quedársela después de que no le acepten la oferta", explica Fesser, que destaca que "lo que estamos viendo en Venezuela que es por el petróleo es, posiblemente, lo que vamos a ver en Groenlandia por los minerales".

