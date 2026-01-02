Un extranjero critica "la mentalidad" de España: "Vuestro problema es que pensáis que todo el mundo tiene derecho a una vivienda en propiedad"

"La mentalidad que tenéis aquí es que todo el mundo tiene que tener vivienda en propiedad, ese es el problema", asegura el extranjero, que afirma que "es el Gobierno el que tiene que dar facilidades".

En una temporada pasada de El Intermedio, Thais Villas salió a las calle para conocer la opinión de los ciudadanos sobre la vivienda en el programa de El Intermedio. "O te asocias con alguien o no puedes coger un piso", critica una mujer, que asegura que, incluso, ella se casó "porque si no, no podía alquilar un piso".

Por otro lado, un hombre extranjero critica duramente que "la mentalidad" de España con el tema de la vivienda "es el problema". "¿Está bien que porque un vagabundo no tenga abrigo y tú tengas dos te quite uno?", pregunta indignado el hombre, que afirma que no está bien defender que "todo el mundo tiene que tener vivienda en propiedad".

No obstante, una mujer que siempre ha vivido de alquiler le responde tajante: "El problema que tengo es que ahora estoy pagando 1.100 euros, pero cuando me jubile cobraré bastante menos, ¿cómo lo pago?".

