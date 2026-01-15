Évole desvela la diferencia entre entrevistar a Maduro y a Julio Iglesias: "No viene la fuerza pretoriana de Ayuso a detenerte"

El periodista se ha metido en la cama con el Gran Wyoming para presentar la nueva temporada de 'Lo de Évole' y, además, han charlado sobre actualidad: desde las amenazas de Trump a la Julio Iglesias.

Jordi Évole visita El Intermedio para presentar la nueva temporada de 'Lo de Évole'. En el primer programa, que se estrena este domingo en laSexta, el protagonista es el cantante Manuel Carrasco. El periodista cuenta que espera que los espectadores puedan ver en el programa lo que él descubrió del artista cuando lo conoció en un festival.

"No lo conocía mucho, ni su música", cuenta, "y fui con mi grupo a tocar al festival y cuando empezó a tocar me quedé encantado". Además del cantante, esta temporada Évole va a contar con Lola Herrera, Loles León, Fernando Tejero, Juanjo Millás o Iñaki Urdangarín, entre otros.

Évole cuenta que conoció al exyerno del rey emérito cuando era jugador de balonmano. "A mí, el recorrido vital de una persona que ha sido deportista de élite, el yerno ideal y luego convertirte en una persona que acaba en la cárcel, el arco narrativo de esa vida a mí me parece de película", reflexiona.

El Gran Wyoming y el periodista se trasladan hasta una cama debido al ataque de cataplexia que Évole sufrió durante una visita al programa en 2021. "Supe siempre que tarde o temprano acabaríamos así", le dice el presentador de El Intermedio, "lo que nunca pensé que fuera gracias a los Riesgos Laborales". "Esto lo hacéis por si me caigo, cabrones", responde Jordi. "La última vez yo creía que estabas de cachondeo y... por poco te mato", afirma Wyoming, "todo el mundo lo sabía, pero yo".

El periodista ha tenido la oportunidad de entrevistar en dos ocasiones a Nicolás Maduro. "Tampoco me saquéis eso ahora", responde Évole. "¿Tienes miedo de que entren en tu casa la Delta Force por tus contactos con el comunismo bolivariano?", pregunta Wyoming. "Están tardando en venir a casa y detenerme", afirma, irónico, Évole, "qué gente, qué humanidad, todo lo hacen por la democracia en Latinoamérica".

Évole también entrevistó a Julio Iglesias. "Por entrevistar a Julio Iglesias no te detienen", afirma, "no viene la fuerza pretoriana de Isabel Díaz Ayuso a detenerte". El periodista afirma que no notó si Iglesias quería que le entrevistara en la cama. "Igual lo estaba insinuando y no me di cuenta", afirma.

