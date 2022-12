Parece que a todos les ha parecido lo mismo: "Un poco sosilla". Parece que los ciudadanos esperaban preguntas más comprometedoras: "No me gustó porque no contestó a los temas que le preocupan a la actualidad española".

Una mujer da su impresión: "Eran dos personas mayores contándose sus aventurillas".

A pesar de que quedasen muchas preguntas en el tintero, El Intermedio les dio la oportunidad de decir lo que les hubiesen preguntado ellos. Aquí se sacaron preguntas como "¿Qué opina de la clase política española?" o "¿Qué opina de los recortes en la Sanidad y en la Educación?".

Wyoming lo tiene claro. Él habría preguntado al Rey: "¿En cuál de sus dos barcos encaja mejor Urdangarín: en el Fortuna o en el Bribón?".